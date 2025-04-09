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Захарова передала привет Бербок в годовщину взятия Кёнигсберга

Захарова напомнила Бербок о прошлом ее семьи в годовщину взятия Кёнигсберга
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга передала привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и напомнила ей о деде-нацисте немецкого дипломата.

«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок», — заявила дипломат.

Захарова напомнила слова главы немецкого дипведомства о том, что Бербок гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны.

Так представитель российского МИД высказалась после рассказа об операции по взятию Кёнигсберга Красной армией 80 лет назад.

Стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кёнигсберг, часть Восточно-Прусской операции 1945 года проходила в период с 6 по 9 апреля.

Осада началась в конце января 1945 года, когда советские войска окружили город, за которые шли ожесточённые бои.

В первый день была перерезана железная дорога на Пиллау, спустя двое суток красноармейцы взяли городской порт. Не успевший эвакуироваться гарнизон оказался отрезан от основных сил.

9 апреля немецкий гарнизон сдался советским войскам, последние очаги сопротивления немцев в Кёнигсберге были ликвидированы 10 апреля 1945 года.

8 февраля 2024 года немецкий таблоид Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, согласно которым дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Вальдемар Бербок был специалистом в области противовоздушной обороны и в 1944 году получил гитлеровский крест «За военные заслуги». После разразившегося скандала сама Анналена Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке.

Ранее Путин рассказал об истинных целях нацистов во время ВОВ.

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