Медведев: Зеленский, говоря о встрече с Путиным и Трампом, хочет легитимации

Для украинского лидера Владимира Зеленского возможная трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом означала бы его легитимацию. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Зачем зеленая тля ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих», — отметил он.

По словам Медведева, на этом фоне есть и иные задачи Зеленского, заявившего о возможности трехсторонних переговоров с Путиным и Трампом.

Во-первых, украинский лидер хочет отсрочить выборы, руководствуясь тем, что, российский и американский президенты «признают» Зеленского, считает Медведев.

Во-вторых, Зеленский хочет «дать сигнал своим националистическим элитам: не время менять коней на переправе», подчеркнул зампред Совбеза РФ. Кроме того, так он получит возможность продолжать воровать военный бюджет Украины, указал Медведев.

Зеленский также желает «закрепить фактом», что он вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, подытожил он.

Медведев также говорил, что расширение военных альянсов в Евразии может спровоцировать опасное блоковое противостояние. По словам Медведева, мир переходит к многополярной модели, где страны Востока и глобального Юга укрепляют суверенитет. Однако западные государства, «цепляющиеся за старое мироустройство», втягивают военные блоки в субрегионы Евразии, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, создавая конфронтационные механизмы.

Ранее Путин дал рекомендацию мешающим России странам.