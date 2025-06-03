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В Кремле не стали отвечать на вопрос о компромиссах при диалоге с Украиной

Песков: переговорный процесс не может осуществляться публично
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, готова ли российская сторона к компромиссу по какому-либо из пунктов, обсуждаемых на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Представитель Кремля отметил, что данная тема является частью переговорного процесса, который не может осуществляться публично.

Ранее в сети появился полный текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Документ разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В меморандуме Россия, в частности, требует вывода украинских войск из РФ, а также отказа Украины от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, Москва настаивает на запрете любой военной деятельности иностранных государств на территории республики.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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