Китайские журналисты указали на прогресс в переговорах РФ и Украины

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

По информации журналистов, встреча представителей РФ и Украины породила осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий за счет расширенных гуманитарных мер, включая крупнейший обмен пленными с начала конфликта.

Как передает агентство, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что его предварительная встреча с главой украинской делегации Рустемом Умеровым помогла подготовить почву для переговоров.

До этого в сети появился полный текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Отмечается, что документ разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В меморандуме Россия, в частности, требует вывода украинских войск из РФ, а также отказа Украины от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, Москва настаивает на запрете любой военной деятельности иностранных государств на территории республики.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.