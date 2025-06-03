Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказался о переходе Великобритании в режим «готовности к войне» в рамках новой оборонной стратегии поговоркой «На воре и шапка горит». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Как говорится, на воре и шапка горит. Современная Британия стала самым токсичным политическим анклавом и одним из главных бенефициаров всех конфликтов на планете», — высказался Шеремет.

Он подчеркнул, что британцы должны будут ответить за свою агрессию в отношении других стран. В частности, депутат предрек расплату премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Шеремет предупредил его, используя известную поговорку: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», и заявил, что последствия для Стармера будут гораздо серьезнее.

2 июня Кир Стармер заявил, что Великобритания увеличит финансовые вложения в оборону страны, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе.

Премьер уточнил, что в основе безопасности Соединенного королевства будет лежать партнерство со странами-членами НАТО.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «безумным» заявление Стармера о подготовке к войне. Политик призвал европейские страны создать народное антивоенное движение против войны, к которой призывает «безумный Стармер».

Ранее в Совфеде заявили о планах Британии развязать «ледяную войну» с РФ.