Стало известно о внешнем участнике переговоров РФ и Украины

Делегация Украины во время переговоров подключала по телефону внешнего участника

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле во время заявления главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана подключила по телефону внешнего участника. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства заметил, что один из членов делегации Украины сначала отправил кому-то сообщение, а затем набрал номер и включил громкую связь.

Уточняется, что это происходило в начале встречи в присутствии представителей СМИ.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта призвал к введению новых санкций против России.

До этого в сети появился полный текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Отмечается, что документ разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В меморандуме Россия, в частности, требует вывода украинских войск из РФ, а также отказа Украины от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, Москва настаивает на запрете любой военной деятельности иностранных государств на территории республики.

Кроме того, документ предусматривает снятие всех санкций с РФ и отказ от введения рестрикций в дальнейшем. Россия предлагает Украине отказаться от взаимных претензий по нанесенному ущербу в рамках боевых действий.

Ранее СМИ опубликовали текст меморандума Украины.