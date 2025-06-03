В США предрекли успешное наступление ВС России в ответ на операцию Украины

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне спецоперации (СВО). Такое мнение приводится в материале The New York Times (NYT).

Одна атака не заставит российские войска уменьшить число наступательных операций, отмечает автор статьи. По словам опрошенных изданием официальных американских лиц, в Вашингтоне опасаются того, что Москва подготовит сильный ответный удар для Украины.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.