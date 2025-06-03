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Трамп связал пошлины с выживанием США

Трамп заявил, что экономическое выживание США без пошлин невозможно
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Kevin Mohatt/Reuters

США без способности применять ответные пошлины в отношении других государств не имеют шанса на «экономическое выживание». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Политик отметил, что если другим странам разрешено использовать пошлины против Соединенных Штатов, а Вашингтону не разрешено быстро и гибко применять ответные пошлины против них, тогда у США нет даже малейшего шанса на экономическое выживание.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили решение американского президента и пригрозили ответными мерами. Однако 29 мая американский суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом пошлины, аргументировав это тем, что политик превысил свои полномочия. Однако вскоре апелляционный суд приостановил решение об отмене указа Трампа.

Ранее Трамп заявил, что блокировка судом импортных пошлин станет экономическим крахом США.

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