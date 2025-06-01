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Трамп: блокировка судом импортных пошлин станет экономическим крахом США

Трамп сообщил, что блокировка пошлин судом обренется экономическим крахом США
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что отмена судом США решения его администрации о введении импортных пошлин будет означать «экономический крах» страны.

«Если суды каким-то образом примут решение по пошлинам против нас, чего не ожидается, это позволит другим странам своими антиамериканскими тарифами держать нашу страну в заложниках», — написал политик.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили решение американского президента и пригрозили ответными мерами. Однако 29 марта американский суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом пошлины, аргументировав это тем, что политик превысил свои полномочия.

Ранее в Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.

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