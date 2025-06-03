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В Италии заявили, что Зеленский дал России важное переговорное преимущество

L'Antidiplomatico: атаковав аэродромы, Зеленский дал Москве преимущество
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, совершив атаку на российские аэродромы, полностью дискредитировал Киев и предоставил преимущество Москве на переговорах в Стамбуле. Об этом заявила политический обозреватель Клара Стателло в статье для портала L'Antidiplomatico.

Она отметила, что Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать конфликт даже ценой опасной эскалации.

По мнению Стателло, несмотря на постоянные выпады со стороны Украины и попытки спровоцировать Россию на необдуманный ответ, у Зеленского получилось только еще сильнее ухудшить положение своей страны.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники.

Ранее стало известно о бесстрашной борьбе жителей Иркутской области с дронами ВСУ.

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