Штабы делегаций РФ и Украины находились в 100 метрах друг от друга

Штабы российских и украинских делегаций в Стамбуле находились в соседних зданиях

Штабы российской и украинской делегаций в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга в соседних зданиях. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что делегация РФ базировалась в центре Стамбула, в районе Шишли. Украинская делегация расположилась в соседнем здании.

2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле.

Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня.

Ранее в офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле.