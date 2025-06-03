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Штабы делегаций РФ и Украины находились в 100 метрах друг от друга

Штабы российских и украинских делегаций в Стамбуле находились в соседних зданиях
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Александр Рюмин/РИА Новости

Штабы российской и украинской делегаций в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга в соседних зданиях. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что делегация РФ базировалась в центре Стамбула, в районе Шишли. Украинская делегация расположилась в соседнем здании.

2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле.

Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня.

Ранее в офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле.

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