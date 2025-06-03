Родственница Жириновского оспорила отказ в иске в деле о пожизненном содержании

Родственница Жириновского оспорила отказ в иске о пожизненном содержании

Родственница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова обжаловала в суде отказ в иске о признании договора пожизненного содержания недействительным. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ответчиками по данному делу выступали сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. Помимо Листопадовой истцом выступала еще одна родственница — Наталья Соколова. Обе женщины являются племянницами политика.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — сообщили в суде.

Истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им было отказано.

В картотеке суда указано, что судебное разбирательство длилось с декабря 2022 года.

В августе прошлого года сообщалось, что Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании Жириновского своим биологическим отцом, чтобы иметь возможность притязать на наследство.

Ранее загранпаспорт Жириновского выставили на продажу.