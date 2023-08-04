Внебрачный сын Жириновского подал в суд иск о признании отцовства. Что известно

Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании Владимира Жириновского своим биологическим отцом. По неподтвержденным данным, это может быть связано с притязаниями на наследство. «Газета.Ru» обратилась за комментарием в ЛДПР, а также выяснила, на что может претендовать Эйдельштейн и другие дети политика.

Олег Эйдельштейн, 36-летний внебрачный сын создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, обратился в Никулинский районный суд Москвы с иском о признании политика его отцом. Его заявление внесено в картотеку дел суда.

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», – говорится в материалах дела.

«Газета.Ru» попросила главу пресс-службы фракции ЛДПР Александра Дюпина прокомментировать ситуацию.

«Мы семейными делами Владимира Вольфовича не занимаемся», — сказал пресс-секретарь.

Почему у сына Жириновского другая фамилия?

Жириновский встретил осетинку Жанну Газдарову во время поездки на Кубу. Несмотря на романтические отношения, пара не заключала брак, хотя на момент знакомства политик был в разводе восемь лет. Их сын Олег родился 13 декабря 1986 года. Изначально мальчик был Газдаровым, однако позже взял фамилию отца Жириновского (Вольфа Исааковича Эйдельштейна), в то время как сам политик носил фамилию отчима.

Ребенок рос в североосетинском селе Чикола, его воспитывала бабушка. Эйдельштейн учился в Московском государственном открытом университете (МГОУ) и Дипломатической академии МИД РФ.

В 2017 году на встрече Жириновского с делегацией Северной Осетии был и Эйдельштейн, который возглавлял список партии на выборах в республиканский парламент, передает РБК.

«Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын.

Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — сказал тогда Жириновский.

Неоднократные проблемы с законом

В 2021 году в аэропорту Внуково между ним и Зелимханом Битаровым, сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, произошел конфликт.

После драки Эйдельштейну потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также травму гортани.

В феврале 2023 года сын Жириновского был отправлен под административный арест на 15 суток. По данным источников, в ресторане «Ткемали» на Лубянке в Москве Эйдельштейн устроил скандал, из-за чего сотрудники вызвали полицию. Мужчина продолжил вести себя агрессивно, оскорблял полицейских и ударил одного из них в грудь.

Кроме этого, «Газета.Ru» обратила внимание на то, что, согласно данным базы ФССП, Олег Эйдельштейн находится в розыске за долги — в отношении него возбуждено три исполнительных производства на общую сумму около 135 тыс. руб.

На что претендуют наследники Жириновского?

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. Всего у него трое детей: Игорь Лебедев, Анастасия Боцан-Харченко и Олег Эйдельштейн. После смерти политика стало известно, что между ним и Лебедевым произошел конфликт. По данным kp.ru, ссора могла произойти из-за имущества, так как многие ценности Жириновский передал в дар партии.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на декларацию о доходах политика за 2020 год, в собственности Жириновского числилась однокомнатная квартира и служебные апартаменты площадью 436 кв. метров. В 2019 году ему также принадлежал автомобиль LADA 2121. Большая часть его имущества оформлена на супругу.

Источники сообщают, на Эйдельштейна оформлен дом на Рублевке, который до этого принадлежал политику.