Загранпаспорт Жириновского выставили на продажу

Загранпаспорт Владимира Жириновского выставили на продажу на аукционе

Санкт-Петербургский «Северный аукционный дом» выставил на торги заграничный паспорт Владимира Жириновского, действовавший в период с 1992 по 1997 год. Об этом сообщает «Фонтанка».

В паспорте имеются штампы пограничной службы, личные визы Жириновского и его автограф.

Начальная цена лота установлена в 100 тысяч рублей.

В марте Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Жириновский» и «Жириновский навсегда». Партия претендует на право использования этих брендов в широком спектре сфер, включая производство алкогольной и табачной продукции, одежды, обуви и сувенирной продукции, розничную торговлю, рекламу и электронную коммерцию.

На днях кабмин учредил стипендию имени Владимира Жириновского в области востоковедения и госуправления. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее дочь Жириновского обнародовала его «тайное пророчество» о России и США.