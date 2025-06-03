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СМИ сообщили о неготовности ЕС ввести санкции против РФ в июне

EUobserver: новый пакет антироссийских санкций ЕС вряд ли будет готов в июне
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Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Новый пакет санкций Европейского союза против России, скорее всего, не будет готов к саммиту «Большой семерки», который состоится во второй половине июня, сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

По информации издания, дипломаты выразили сомнение в осуществимости призыва американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских мер до начала саммита.

Саммит G7 запланирован в Канаде с 15 по 17 июня.

На прошлой неделе в сенате США был представлен законопроект, инициированный демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом. Этот проект предполагает введение вторичных тарифов в размере 500% на товары из России в случае, если страна выдвинет недопустимые условия для достижения мирного соглашения по Украине в ближайшее время. Также ограничения могут быть распространены на государства, которые покупают российскую нефть. Законопроект получил поддержку 81 сенатора.

Ранее Зеленский призвал сенат США одобрить санкции против России.

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