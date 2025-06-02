Россия включила в свой меморандум по Украине амнистию политзаключенных

Россия и Украина должны будут освободить политических заключенных в случае принятия российской версии меморандума об урегулировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Взаимная амнистия «политзаключенных» и освобождение удерживаемых гражданских лиц», — говорится в одном из положений меморандума.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Российская делегация в ходе переговоров в Стамбуле передала украинской стороне свой вариант меморандума. В нем содержатся два варианта прекращения огня, а также «основные параметры окончательного урегулирования». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после публикации текста документа призвал ввести новые санкции против Москвы. Чем российский меморандум отличается от украинского и почему в Киеве его уже назвали «неприемлемым» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.