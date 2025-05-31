Адмирал Радакин: НАТО увеличила расходы на оборону на 30% за 10 лет

Страны — члены НАТО повысили расходы на оборону на 30% по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, выступая на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает ТАСС.

По его словам, расходы станут еще больше, в основном из-за увеличения военных бюджетов европейских стран. Радакин отметил, что сегодня мир переживает «эпоху противоборства и конкуренции, когда под угрозой находится стратегическая стабильность».

7 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации американский лидер говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

Позднее генсек НАТО Марк Рютте призвал государства — члены альянса готовиться к резкому увеличению расходов на оборону. Соответствующее решение должно быть принято на саммите в Гааге 24-25 июня.

Ранее глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону.