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НАТО увеличила расходы на оборону на 30%

Адмирал Радакин: НАТО увеличила расходы на оборону на 30% за 10 лет
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Страны — члены НАТО повысили расходы на оборону на 30% по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, выступая на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает ТАСС.

По его словам, расходы станут еще больше, в основном из-за увеличения военных бюджетов европейских стран. Радакин отметил, что сегодня мир переживает «эпоху противоборства и конкуренции, когда под угрозой находится стратегическая стабильность».

7 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации американский лидер говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

Позднее генсек НАТО Марк Рютте призвал государства — члены альянса готовиться к резкому увеличению расходов на оборону. Соответствующее решение должно быть принято на саммите в Гааге 24-25 июня.

Ранее глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону.

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