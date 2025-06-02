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Фидан сообщил, когда РФ и Украина начнут работу над меморандумами на техническом уровне

Фидан: РФ и Украина начнут техническую работу над меморандумами в ближайшие дни
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Dilara Senkaya/Reuters

Россия и Украина начнут работу над представленными друг другу меморандумами на техническом уровне в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети Х.

По его словам, российская и украинская делегации обменялись меморандумами, которые отражают взгляды их стран на прекращение огня и мирное урегулирование.

«Они посчитали целесообразным начать работу над этими текстами на техническом уровне в ближайшие дни», — написал Фидан.

До этого в сети появился полный текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Отмечается, что документ разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В меморандуме Россия, в частности, требует вывода украинских войск из новых регионов РФ, а также отказа Украины от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, Москва настаивает на запрете любой военной деятельности иностранных государств на территории республики.

Помимо этого, документ предусматривает снятие всех санкций с РФ и отказ от введения рестрикций в дальнейшем. Россия предлагает Украине отказаться от взаимных претензий по нанесенному ущербу в рамках боевых действий.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после публикации текста документа призвал ввести новые санкции против Москвы. Чем российский меморандум отличается от украинского и почему в Киеве его уже назвали «неприемлемым» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым до начала переговоров делегаций в Стамбуле.

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