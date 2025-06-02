Стало известно условие для 30-дневного перемирия по меморандуму РФ

Российский меморандум предполагает отвод украинской армии из регионов РФ в качестве условия для 30-дневного перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация «пакетного соглашения» должны быть исполнены в течение этих 30 дней», — указано в меморандуме.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

До начала переговоров главы российской и украинской делегаций в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу.

Ранее в офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле.