Меморандум РФ предполагает международное признание новых регионов и Крыма

Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предусматривает международное признание новых регионов России и Крыма. Об этом говорится в документе.

«Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — указано в документе.

Также Россия настаивает на полном выводе с указанных территорий всех подразделений украинской армии «и других военизированных формирований Украины».

Сегодня депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что российский меморандум, который получила украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле, неприемлем для исполнения. В частности, ему не понравилось требование, что Вооруженные силы Украины должны выйти из новых регионов РФ.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о встрече Мединского и Умерова до переговоров делегаций.