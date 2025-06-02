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Мединский заявил, что жертв среди украинских военных на поле боя больше

Мединский: Россия наступает, поэтому жертв среди военных ВСУ на поле боя больше
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия наступает, поэтому жертв среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя намного больше. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

«Российские войска наступают, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше», — сказал он.

Мединский также сообщил, что российская сторона в ходе переговоров в Турции предложила украинской ввести непродолжительный режим прекращения огня на отдельных участках фронта.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. На них, в частности, Россия предложила Украине ввести на два-три дня режим прекращения огня на отдельных участках фронта, чтобы командиры российских и украинских подразделений могли эвакуировать павших солдат. По его словам, сейчас жарко, в связи с чем в серой зоне возникла антисанитарная ситуация и есть опасность эпидемии.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.

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