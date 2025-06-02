Мединский заявил, что жертв среди украинских военных на поле боя больше

Россия наступает, поэтому жертв среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя намного больше. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

«Российские войска наступают, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше», — сказал он.

Мединский также сообщил, что российская сторона в ходе переговоров в Турции предложила украинской ввести непродолжительный режим прекращения огня на отдельных участках фронта.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. На них, в частности, Россия предложила Украине ввести на два-три дня режим прекращения огня на отдельных участках фронта, чтобы командиры российских и украинских подразделений могли эвакуировать павших солдат. По его словам, сейчас жарко, в связи с чем в серой зоне возникла антисанитарная ситуация и есть опасность эпидемии.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.