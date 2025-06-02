В США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров между Киевом и Москвой возможно только при условии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом заявил в интервью ТАСС американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

По его словам, если украинский конфликт завершится за столом переговоров, то страны Запада откажутся от идеи присоединения Украины к НАТО, потому что отказ от расширения альянса будет необходимым условием мирного урегулирования.

Если же конфликт закончится на поле боя, скорее всего, это станет поражением Украины, а это в любом случае поставит крест на идее вступления страны в военный блок, добавил Сакс.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны республики Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Зеленский раскрыл первые итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле.