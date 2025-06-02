ТАСС: продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет, делегации улетят

Продолжения переговоров России и Украины 2 июня не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что делегации планируют покинуть Стамбул до вечера.

«Делегации улетят в столицы», — сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, представитель МИД Турции сообщил, что российская и украинская делегации отправились на обед после завершения переговоров. В турецком министерстве иностранных дел заявили, что переговоры делегаций завершились «не негативно».

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны республики Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. Как писал Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее к месту переговоров России и Украины в Стамбуле заехал кортеж с мигалками.