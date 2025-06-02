К месту переговоров России и Украины в Стамбуле заехал кортеж с мигалками

Во дворец Чираган, где идут переговоры РФ и Украины, заехал кортеж с мигалками

На территорию дворца Чираган в Стамбуле, где 2 июня проходят российско-украинские переговоры, заехали несколько автомобилей, один из них — джип с мигалками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что всего на территорию дворца заехали порядка пяти черных машин, последним заехал джип американской марки Chevrolet с мигалками. У них были обычные, не дипломатические номера.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны республики Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ сообщили об интересной детали в поведении Умерова на переговорах в Стамбуле.