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В Еврокомиссии не стали комментировать атаки ВСУ на аэродромы в России

Представитель ЕК Анвар аль-Ануни отказался оценивать атаки ВСУ на аэродромы в РФ
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Jana Rodenbusch/Reuters

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни в ходе брифинга с журналистами отказался комментировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы в России. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал чиновник, в задачи ЕК не входит оценивание чьей-либо военной стратегии.

«Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул он.

1 июня украинские формирования провели операцию под кодовым названием «Паутина», в рамках которой были атакованы пять военных аэродромов в РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях.

Утверждается, что операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более 1,5 года. В ходе нее ВСУ использовали 117 беспилотников, которые были тайно доставлены в Россию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях.

Комментируя ситуацию, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал произошедшее «колоссальной эскалацией» конфликта. Тем не менее в Государственной думе РФ заявили, что продолжают стремиться к мирному урегулированию кризиса, несмотря на «провокации».

Ранее журналисты сообщили о риске ухудшения отношений Украины с западными странами из-за операции против России.

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