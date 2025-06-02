Норвежский профессор считает «колоссальной эскалацией» атаку Украины на аэродромы РФ

Украинская операция против российских аэродромов является колоссальной эскалацией, которая на шаг приближает НАТО и Россию к ядерной войне. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

«Внезапное нападение на российские ядерные бомбардировщики — это колоссальная эскалация, которая приближает НАТО и Россию на большой шаг к ядерной войне», — написал Дизен.

По его словам, если у президента США Дональда Трампа «есть хоть капля здравого смысла», то он должен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее экс-советник Трампа назвал оскорблением последнюю операцию ВСУ.