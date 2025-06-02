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В ЕС прокомментировали второй раунд переговоров между РФ и Украиной

В ЕК заявили, что поддерживают усилия для достижения мира на Украине
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения мира на Украине. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Что касается встречи в Стамбуле, то, как уже говорилось ранее, Евросоюз поддерживает дипломатические усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Российская и украинская делегации уже прибыли к дворцу Чираган, где пройдет второй раунд переговоров. Сначала со вступительным словом выступит глава МИД Турции Хакан Фидан, а затем начнется беседа по условиям завершения конфликта. Стороны должны обсудить меморандумы друг друга.

По данным Reuters, Украина хочет добиться полного прекращения огня, обмена пленными по формуле «все на все», получить гарантии безопасности от западных стран, отказаться от нейтрального статуса, получить замороженные российские активы для восстановления страны.

Ранее появилось видео с места переговоров России и Украины в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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