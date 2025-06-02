В России отреагировали на опубликованный в СМИ меморандум Украины

Ничего нового в меморандуме Украины по урегулированию вооруженного конфликта нет. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Ленте.ру».

Комментируя текст украинского меморандума, парламентарий заявил, что Россия не отказывалась от личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркивала, что при определенных обстоятельствах все может быть.

Климов также отметил, что Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР, Крым указаны как субъекты Российской Федерации в Конституции страны.

Что касается интеграции Украины в Европейский союз, то внутри самого объединения есть много тех, кто не желал бы видеть республику в нем, отметил сенатор.

Также Климов прокомментировал ситуацию с возвращением депортированных детей. По его словам, представители России много занимались этой проблематикой на разных международных площадках. Речь идет о менее десяти человек, а не о тысячах человек, как утверждает украинская сторона, которые по серьезным причинам не могут быть возвращены в республику, рассказал парламентарий.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее сообщалось, что российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной.