Зеленский покинул Украину

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и отправился в Литву на саммит стран Бухарестской девятки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, на полях мероприятия в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи. На переговорах украинский лидер обсудит с другими политиками вопросы укрепления безопасности, а также подготовки к саммиту НАТО в конце июня.

Формат «Бухарестской девятки» был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит политических лидеров, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в румынской столице Бухаресте.

В этот же день во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее сообщалось, что российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной.