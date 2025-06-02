Источник ответил на вопрос о продолжительности переговоров РФ и Украины в Стамбуле

РИА: пока нет информации о том, сколько продлятся переговоры России и Украины

На данный момент нет данных о том, сколько продлится второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Не знаем», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться встреча.

До этого стало известно, что помощник президента страны Владимир Мединский проведет контакты на полях российско-украинских переговоров в Стамбуле. Таким образом, собеседник ТАСС прокомментировал информацию о том, что российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле. При этом он не стал говорить, о каких контактах идет речь.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.