Трамп поддержал репостом теорию о смерти Байдена

Трамп репостнул теорию о смерти Байдена в 2020 году и замене его двойником

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поддержал репостом публикацию о том, что его предшественник Джо Байден на самом деле якобы умер еще в 2020 году и с тех пор его заменяют клоны и двойники.

Пользователь под псевдонимом llijh, постом которого поделился Трамп, написал, что представители Демократической партии не видят разницы между настоящим Байденом и этими «двойниками».

В апреле этого года на митинге в Мичигане Трамп заявил, что Байден «едва ли был президентом» и при нем страной руководил «тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов».

Позднее Трамп обвинил в госизмене окружение Джо Байдена. По мнению республиканца, команда Байдена знала о его физических и умственных проблемах, но скрывала это.

Позднее стало известно, что сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья бывшего президента Джо Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.

Ранее СМИ сообщили, как помощники Байдена скрывали его оговорки.