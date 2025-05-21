«Что-то очень серьезное должно случиться»: Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене и призвал их наказать

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение Джо Байдена, своего предшественника на посту главы государства.

По мнению действующего лидера, команда Байдена знала о его физических и умственных проблемах, но скрывала это.

«Они (окружение Байдена. — «Газета.Ru») украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну», — написал Трамп.

Он добавил, что эти люди воспользовались состоянием Байдена, чтобы «открыть границу» для нелегалов, в то время как экс-президент никогда об этом не говорил. По мнению Трампа, у людей из команды его предшественника было «устройство для автоматической подписи документов».

«Что-то очень серьезное должно случиться с этими бандитами-предателями, которые хотели разрушить нашу страну», — заключил Трамп.

Накануне стало известно, что Джилл Байден, супругу экс-президента США, могут привлечь к ответственности по статье о жестоком обращении с пожилыми людьми. Такая вероятность обсуждается в американской прессе со ссылкой на высказывание высокопоставленного чиновника министерства юстиции Лео Террела. На днях стало известно, что у Байдена диагностирована «агрессивная форма» рака простаты. Его супруга якобы могла скрывать заболевание супруга из политических соображений предвыборной кампании.

Ранее СМИ сообщили, как помощники Байдена скрывали его оговорки.