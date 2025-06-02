Политик Филиппо: Зеленский ударами по аэродромам РФ показал, что не хочет мира

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет окончания вооруженного конфликта. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский только что показал, что он упорно отказывается от мира», — написал политик.

Как считает Филиппо, данная атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Киева, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий. В случае, если конфликт завершится, украинский лидер лишится власти, а европейские элиты потеряют источник обогащения, указал политик.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Несмотря на это, 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле должен состояться второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на первый удар дронов ВСУ по Сибири.