На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Во Франции оценили атаки Украины на российские аэродромы

Политик Филиппо: Зеленский ударами по аэродромам РФ показал, что не хочет мира
close
Leon Neal/Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет окончания вооруженного конфликта. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский только что показал, что он упорно отказывается от мира», — написал политик.

Как считает Филиппо, данная атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Киева, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий. В случае, если конфликт завершится, украинский лидер лишится власти, а европейские элиты потеряют источник обогащения, указал политик.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Несмотря на это, 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле должен состояться второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на первый удар дронов ВСУ по Сибири.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами