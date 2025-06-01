В Госдуме отреагировали на первый удар дронов ВСУ по Сибири

Депутат Чепа: удар ВСУ по территории Сибири скажется на переговорах с Украиной

Атака БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сибири является попыткой шантажа и угроз. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, удар БПЛА, ставший первым налетом на территорию Сибири с начала СВО, не может не отразиться на предстоящей встрече делегаций Москвы и Киева в Турции.

«Это попытка шантажа и угроз. И за счет этого попытка воздействовать на переговорный процесс. Естественно, это скажется на переговорах», — сказал Чепа.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале написал, что беспилотники Украины впервые атаковали Сибирь.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», – сказано в сообщении.

На место атаки едет глава региона и сотрудники силовых ведомств. Кобзев уточнил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже заблокирован. Глава региона попросил население не поддаваться панике и подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

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