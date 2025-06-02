На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Стало известно, за кого голосовали ультраправые во втором туре выборов президента в Польше

Ультраправые поддержали Навроцкого во втором туре президентских выборов в Польше
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство ультраправого электората в Польше во втором туре президентских выборов поддержало кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого. Об этом со ссылкой на данные экзитпола социологического центра Ipsos сообщает газета Rzeczpospolita.

Так, за Навроцкого проголосовали 88,1% сторонников Славомира Ментцена и 92,5% голосовавших в первом туре за Гжегожа Брауна.

В свою очередь мэра польской столицы Рафала Тшасковского во втором туре поддержали избиратели, ранее голосовавшие за кандидатов от левых сил Магдалену Беят и Адама Зандберга и за центриста Шимона Холовню.

1 июня сообщалось, что, по данным экзитполов, кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Тшасковский побеждает во втором туре президентских выборов в Польше.

Ранее в России не исключили разрыва дипотношений с Польшей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами