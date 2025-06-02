Стало известно, за кого голосовали ультраправые во втором туре выборов президента в Польше

Ультраправые поддержали Навроцкого во втором туре президентских выборов в Польше

Большинство ультраправого электората в Польше во втором туре президентских выборов поддержало кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого. Об этом со ссылкой на данные экзитпола социологического центра Ipsos сообщает газета Rzeczpospolita.

Так, за Навроцкого проголосовали 88,1% сторонников Славомира Ментцена и 92,5% голосовавших в первом туре за Гжегожа Брауна.

В свою очередь мэра польской столицы Рафала Тшасковского во втором туре поддержали избиратели, ранее голосовавшие за кандидатов от левых сил Магдалену Беят и Адама Зандберга и за центриста Шимона Холовню.

1 июня сообщалось, что, по данным экзитполов, кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Тшасковский побеждает во втором туре президентских выборов в Польше.

Ранее в России не исключили разрыва дипотношений с Польшей.