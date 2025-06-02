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В МИД заявили, что рассчитывают на серьезное отношение Украины к предложениям РФ

Руденко: РФ рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к предложениям Москвы
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия рассчитывает, что Украина на переговорах в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям по условиям возможного перемирия. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

Руденко отметил, что президент Владимир Путин говорил, что в ходе второго раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором, в частности, будут отражены вопросы, связанные с условиями возможного перемирия.

Это станет основой для переговоров, подчеркнул замминистра.

«И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — сказал он.

По информации источника агентства, встреча делегаций РФ и Украины должна состояться в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 мск.

Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина согласилась с отменой санкций в отношении РФ.

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Переговоры в Стамбуле
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