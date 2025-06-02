СМИ: Украина согласилась с отменой санкций в отношении РФ

Украина в своем меморандуме, который был подготовлен ею к переговорам с РФ в Стамбуле, согласилась на поэтапную отмену санкций в отношении России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости», располагающее полным текстом соответствующего документа.

«Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно», — сказано в тексте меморандума.

При этом в документе говорится о необходимости проработать «механизм возобновления санкций при необходимости». В меморандуме отмечается, что Украина «не берет на себя обязательство быть нейтральной», а численность ВСУ не должна ограничиваться.

«Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Нельзя устанавливать никакие ограничения на численность, размещение и другие параметры украинских сил обороны, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины», — следует из текста документа.

Киев также настаивает на безусловном прекращении огня минимум на 30 дней, обмене пленными по формуле «всех на всех» и предоставлении Украине гарантий безопасности. Украинская сторона считает, что отправной точкой должна быть линия боевого соприкосновения.

1 июня Reuters сообщил, что во время второго раунда переговоров в Турции 2 июня делегация Украины предложит представителям Российской Федерации дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования. Как пишет агентство со ссылкой на копию этого документа, Киев выступает за полное прекращение огня на срок не менее 30 дней, за этим должно последовать возвращение всех пленных, которых удерживает каждая из сторон конфликта, и украинских детей, вывезенных в РФ. Кроме того, нужна встреча президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ранее Небензя назвал не устраивающие РФ условия на переговорах с Украиной.