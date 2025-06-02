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Турция надеется на подвижки в вопросе прекращения огня на Украине

Анкара рассчитывает на подвижки на переговорах о прекращении огня на Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Турецкая сторона надеется, что запланированные на понедельник переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле приведут к прогрессу в вопросе прекращения огня и согласованию позиций. Об этом сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.

«Как уже отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, мы ожидаем сдвигов в вопросе прекращения огня и согласования позиций. Важно продолжать переговорный процесс, чтобы остановить войну. Турция готова сделать все возможное для достижения этой цели», — заявил представитель администрации президента Турции.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно отношение Трампа и Келлога к позиции Путина по Украине.

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Переговоры в Стамбуле
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