Público: Трамп и Келлог понимают и принимают жесткость Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп и его специальный представитель по Украине Кит Келлог осознают обоснованность позиции российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. Об этом сообщает издание Público.

«Трамп, Келлог и американские конгрессмены понимают, что Путин — это жесткий переговорщик, которому не стоит угрожать, и у которого есть своя повестка для обсуждения ситуации в Украине, основанная на реальных фактах», — отмечается в статье.

По мнению автора, Россия усиливает свои военные позиции, и, возможно, в ближайшие месяцы Москва сможет диктовать условия перемирия, что признает даже Зеленский.

Автор подчеркивает, что, несмотря на недовольство Трампа отсутствием прогресса в переговорах и «макиавеллиевскими методами» России, США придется наладить конструктивный диалог с Москвой.

1 июня Келлог заявил о правоте Владимира Путина прав в том, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. 30 мая спецпредставитель президента США сказал, что США готовы прекратить расширение НАТО на восток, при этом вступление Украины в блок не обсуждается.

Ранее экономист заявил о желании Трампа наладить российско-американские отношения.