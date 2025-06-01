Келлог признал конфликт на Украине «прокси-войной» НАТО с Россией

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News о правоте президента России Владимира Путина прав в том, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.

«И он (Путин. — «Газета.Ru») считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — сказал спецпосланник, комментируя возможное решение ФРГ начать поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

26 мая канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.