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США планируют ввести новые антироссийские санкции до начала саммита G7

Bloomberg: в США планируют ввести новые санкции против России до саммита G7
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Максим Блинов/РИА Новости

Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ) заявили о планах принять к саммиту G7 законопроект о санкциях против стран, импортирующих российские энергоресурсы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на их совместное заявление после переговоров с французскими чиновниками в Париже.

Проект, представленный в апреле, предполагает введение пошлин в 500% на импорт из государств, покупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран.

«К саммиту G7 надеемся ввести санкции в согласовании с Европой», — цитирует издание сенаторов.

Авторы инициативы утверждают, что ее поддерживают 82 члена верхней палаты конгресса.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня при участии США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.

В воскресенье глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что 2 июня в Берлине ведомство обсудит с Линдси Грэмом новый пакет антироссийских санкций.

Ранее Украина согласилась с отменой санкций в отношении РФ.

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