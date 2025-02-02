У президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века. Об этом пишет Asia Times.

«Переход от соперничества сверхдержав к многополярному миру стал практически неизбежным по ряду причин, среди которых война на Украине, формирование БРИКС, непосильный долг правительства США и растущее экономическое, технологическое и геополитическое влияние Китая», — говорится в тексте.

По мнению авторов, когда Трамп и Путин «разрешат» украинский конфликт, у них появится возможность в тесном сотрудничестве с Китаем войти в историю как соавторы многополярного мира. Три великие державы могли бы сформировать глобальный мировой порядок, подходящий в XXI веке, отмечается в материале.

AT пишет, что Си Цзиньпин мог бы выступить «посредником между Трампом и Путиным», предложив им «конфуцианскую мудрость».

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что многополярный мир уже наступил.

Глава государства также отметил, что Россия убеждена в том, что ШОС и БРИКС являются «основными опорами нарождающегося нового миропорядка». По его словам, эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и «утверждения подлинной многополярности».

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.