Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полковника Британской армии Ричарда Кэмпа.

По словам полковника, посетившего форум Black Sea Security Forum в Одессе, инициатива должна состояться в рамках договора о стратегическом партнерстве.

В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

До этого сообщалось, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев в случае отказа президента США Дональда Трампа оказывать поддержку Киеву.

Ранее Путин оценил возможности Украины в создании ядерного оружия.