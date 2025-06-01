Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США по ситуации на Украине

Лавров обсудил с Рубио по телефону ситуацию вокруг конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Центральной темой переговоров стала ситуация вокруг украинского кризиса, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Стороны обсудили актуальные аспекты украинского кризиса», — указали в дипломатическом ведомстве.

В последний раз Лавров созванивался с Рубио 28 мая. Министр информировал Рубио о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Рубио в разговоре с Лавровым приветствовал обмен пленными и призвал к диалогу с Украиной.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

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