Госсекретарь США призвал Россию к диалогу с Украиной

Рубио в телефонном разговоре с Лавровым призвал к диалогу с Украиной

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными и призвал к диалогу с Украиной. Об этом, ссылаясь на пресс-релиз Госдепартамента США, сообщает РИА Новости.

В ходе телефонного разговора с Лавровым Рубио приветствовал состоявшийся в выходные дни обмен российским и украинскими пленными по формуле «1000 на 1000». Глава Госдепартамента повторил призывы лидера США Дональда Трампа «к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной», который является единственным путем к прекращению конфликта.

28 мая Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает примерно в течение двух недель понять, хочет ли Россия на самом деле урегулировать конфликт на Украине.

В тот же день Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня. Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на поддержку этой встречи от всех, кто искренне хочет успеха мирного процесса.

Ранее Пескова попросили прокомментировать слова Трампа, что Путин «играет с огнем».