Мединский рассказал о настрое перед переговорами c Украиной в Стамбуле

Мединский рассказал, что прилетел на переговоры в Стамбул с хорошим настроением

Помощник президента России Владимир Мединский в беседе с РИА Новости заявил, что прилетел в Стамбул для участия в переговорах с Украиной с хорошим настроением.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает агентство Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента РФ Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня.

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