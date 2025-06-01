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В Вашингтоне обвинили Китай в медлительности с заключением торговой сделки

Министр Латник: Пекин медлит с заключением торговой сделки с США
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Kurt Amthor/Global Look Press

Китай медлит с заключением торговой сделки с Соединенными Штатами. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр торговли США Говард Латник.

По его словам, Пекин проявляет медлительность в продвижении сделки. Латник подчеркнул, что США являются потребителями китайских товаров, и если Вашингтон не откроет для них свои рынки, то экономика КНР окажется в крайне тяжелом состоянии.

Министр отметил, что США делают определенные шаги, чтобы Китай увидел, «каково оказаться по ту сторону уравнения». Латник указал, что президент страны Дональд Трамп понимает силу американской экономики, и поэтому его действия в отношении Китая окажутся эффективными.

1 июня американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, которые якобы исходят со стороны КНР.

В тот же день директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина запланирован на ближайшую неделю. Он уточнил, что лидеры двух государств, в частности, обсудят торговые отношения США и Китая.

Ранее глава Пентагона призвал готовиться к противостоянию с Китаем.

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