Глава Пентагона призвал готовиться к противостоянию с Китаем

Страны Азии, которые поддерживают партнерские отношения с США, должны увеличивать расходы на оборону, чтобы быть подготовленными в случае противостояния с Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает The Guardian.

«Союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе должны усиливать собственные возможности в сфере обороны», — заявил он.

По словам Хегсета, китайская сторона явно готовится к тому, что ей нужно будет применять силу для изменения баланса в Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что смягчать риторику в отношении Китая не нужно, поскольку это реальная угроза, с которой мы «вот-вот столкнемся».

Глава Пентагона подчеркнул, что США добиваются от союзников в Европе увеличения расходов на оборонно-промышленный комплекс, чтобы те смогли самостоятельно решать проблемы в сфере безопасности. В своей речи он призвал азиатских партнеров «пойти по тому же пути».

При этом Хегсет заверил, что американские власти не стремятся к конфликту с Китаем.

До этого заместитель директора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований Чжао Лун заявил, что президент США Дональд Трамп хочет сбалансировать сотрудничество с РФ и КНР таким образом, чтобы они напоминали равносторонний треугольник, в котором все вершины одинаково удалены друг от друга.

Ранее Трамп заявил, что хочет провести переговоры с Си Цзиньпином.