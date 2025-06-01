Глава минфина США заявил о связанных с Китаем рисках

Бессент: США не стремятся к отделению своей экономики от Китая

США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, которые якобы исходят со стороны КНР. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не хотим отделяться, но нам нужно снизить риски», — сказал глава минфина, комментируя экономические и торговые отношения Вашингтона и Пекина.

По его словам, речь идет об экономическом сотрудничестве в сферах медикаментов, редкоземельных металлов и критических минералов и пр. Бессент добавил, что надеется на скорый разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого они обсудят отношения двух стран.

1 июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина запланирован на ближайшую неделю. Он уточнил, что лидеры двух государств, в частности, обсудят торговые отношения США и Китая.

До этого сам Трамп выразил надежду, что во время диалога с Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее глава Пентагона призвал готовиться к противостоянию с Китаем.