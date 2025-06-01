Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине

Самолет, на борту которого находится российская делегация, приземлился в Стамбуле, где 2 июня пройдет второй раунд переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает RT.

До этого сообщалось, что состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле будет расширен с 12 до 14 человек.

В обновленный список вошли замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Острянский, а также сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной рады Юрий Ковбаса. При этом из состава делегации исключили Алексея Маловацкого, принимавшего участие в первом раунде переговоров 16 мая.

В МИД Турции сообщили, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта пройдет 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

27 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность выбора Россией Стамбула для переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что РФ придает большое значение отношениям с Турцией.

Ранее Россия назвала условия перемирия на Украине.